El incierto futuro de la ‘revolución verde’ en Lyon

Antonio Torres del Cerro

Lyon (Francia), 11 mar (EFE).- Lyon, la ciudad francesa más emblemática conquistada por la oleada ecologista de las municipales de 2020, va a las urnas el 15 de marzo con más carriles-bici y menos contaminación, pero en medio del malestar de parte de la población, que reprocha a la Alcaldía falta de diálogo y de haber minado la economía.

En las europeas de 2019, en las que los ecologistas fueron terceros, y las municipales de 2020, Francia vivió una suerte de ‘revolución verde’, culminada con la conquista de un puñado de importantes ciudades (Lyon, Estrasburgo, Burdeos, Grénoble y Poitiers), lo nunca visto hasta entonces.

Sin embargo, seis años después -en los que hubo de por medio una guerra en Ucrania que disparó los precios de la energía- este movimiento se presenta a un duro examen electoral, sobre todo en Lyon, que tiene algo más 500.000 habitantes, pero que es el centro de una aglomeración urbana de 1,4 millones.

Grégory Doucet, regidor desde 2020, se mide al empresario Jean-Michel Aulas, una popular figura gracias a sus 36 años como presidente del club de fútbol de la ciudad, el Olympique de Lyon (OL).

Según los sondeos, Doucet, quien lidera una coalición de izquierdas (en la que no está la Francia Insumisa), parte en desventaja respecto a Aulas, apoyado por el macronismo y los conservadores, en una ciudad en la que la ultraderecha tiene aún poco peso.

Caída de la contaminación (un 18 % menos de partículas finas entre 2019 y 2024), aumento del transporte público y de los carriles-bici, de zonas de revegetalización y control de la deuda municipal. Es parte del legado del que presume el alcalde saliente.

«La gente sí que quiere ecología, quiere respirar mejor, ir andando, que sus hijos coman productos ecológicos en los comedores escolares», sostiene en una entrevista con EFE Doucet, de 52 años.

El alcalde atribuye la hostilidad hacia su movimiento «a varios partidos y ciertos medios de comunicación»; no a la ciudadanía en sí. Asume, no obstante, que las molestas y largas obras realizadas durante seis años han minado la moral de muchos vecinos.

El candidato ecologista, al que sus opositores reprochan haber nacido en París y no en Lyon, se mide al que seguramente sea la persona más conocida de la ciudad, Jean-Michel Aulas, de 76 años y uno de los dirigentes deportivos más laureados de Francia.

«Yo soy alguien que podría haber seguido con mis negocios, irme a pescar, pero la gente me ha pedido que les salve, los comerciantes echan el cierre a sus negocios, las empresas no consiguen contratar», asegura Aulas, en declaraciones a EFE.

El expresidente del OL critica a Doucet por haber adoptado medidas contrarias al desarrollo económico y por haber empeorado el tráfico en la ciudad.

«Hay que permitir a las personas mayores, a las que tienen movilidad reducida, que puedan ir a un mercado de proximidad y que puedan aparcar», refiere. Para ello, se plantea deshacer ciertos carriles-bici puestos en marcha por la actual Alcaldía.

Los ciclistas, satisfechos

Frédérique Bienvenüe pedalea desde hace más de tres décadas en Lyon y sus alrededores. Tras seis años de gobierno local ecologista, la copresidenta de la asociación ‘La Ville à Vélo’ (‘la ciudad en bici’) está razonablemente satisfecha de los progresos (170 nuevos kilómetros de carril-bici y un 12 % menos de tráfico automóvil).

«Antes solo había espacio para los automovilistas; ahora hay espacio para ellos, los ciclistas y los transportes públicos y se han plantado árboles», expone en declaraciones a EFE Bienvenüe, quien reconoce que hay que esforzarse más para blindar la seguridad de los peatones.

Según la activista, el número de ciclistas ha aumentado entre el 10 % y el 15 % cada año en los últimos 20 años. «En algunos sitios vemos más ciclistas que coches, especialmente en horas punta».

Sensación de inseguridad y falta de diálogo

La sensación de inseguridad por la noche figura entre otros de los asuntos de inquietud. Anne Marie Neulat, miembro de una asociación vecinal del barrio I, señala a EFE que la reducción de la intensidad de la iluminación pública, adoptada por el Ayuntamiento con el argumento de reducir la contaminación lumínica, lleva a muchas mujeres a evitar regresar a casa solas cuando cae el sol.

Neulat también reprocha a Doucet que haya permitido la instalación de un campamento con unos 300 migrantes -muchos de ellos menores no acompañados- en el único parque de su barrio: «Es la única zona verde que tenemos aquí para pasear con mis nietos», lamenta.

Jean-Claude Chuzeville, de 77 años, saca relucir su malestar de manera más pintoresca: se pasea, él solo, frente al consistorio sosteniendo una pancarta en la que pide la marcha de Doucet. Varios viandantes le saludan a modo de aprobación.

«En los seis años que han estado en el gobierno los verdes no se han dignado a dirigirnos la palabra, han hecho lo que han querido, sin preguntarnos. Y cuando faltaban tres meses para las elecciones, sí que se han dignado a hablarnos. Demasiado tarde», asegura. EFE

