El Independiente del Valle continúa su marcha triunfal para proclamarse campeón en Ecuador

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 18 oct (EFE).- El Independiente del Valle continuó este viernes su marcha triunfo para proclamarse campeón de la primera división de Ecuador al imponerse por 1-2 al Orense y alcanzar los 70 puntos en la clasificación acumulada de la temporada.

Los goles del cuadro del Valle corrieron a cargo de un autogol de Nixon Medina y del argentino Claudio Spinelli, que efectuó un espléndido disparo desde fuera del área.

El Orense, que sumó la segunda derrota consecutiva en el hexagonal final, redujo diferencias a través del argentino Agustín Herrera y, sobre el final del partido, se quedó con diez jugadores por la expulsión del defensa argentino Agustín Arturia.

La polémica quedó sentada con los reclamos de los jugadores del Orense al árbitro Guillermo Guerrero por un supuesto penalti, tras una falta de Gustavo Cortéz sobre el atacante Bruno Caicedo.

Por su parte, Liga Deportiva Universitaria de Quito goleó por 3-0 a Barcelona y le arrebató el segundo lugar de la clasificación al alcanzar 55 puntos, frente a los 54 del club amarillo.

Carlos Gruezo, Bryan Ramírez y José Quintero sellaron con sus tantos la goleada del campeón de las dos últimas temporadas de la Liga Pro.

El Barcelona no solo sufrió la goleada, sino también se quedó con un hombre menos, desde el minuto 61, por la expulsión del defensa izquierdo Aníbal Chalá.

La segunda fecha del hexagonal que decide al campeón nacional la cerrarán el próximo domingo Libertad y Universidad Católica. EFE

rm/fgg/og