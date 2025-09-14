El Independiente del Valle gana al Vinotinto y se acerca al título ecuatoriano

2 minutos

Quito, 13 sep (EFE).- El Independiente del Valle ganó este sábado por 3-1 al Vinotinto por la vigésima octava fecha de la Liga Pro y quedó más cerca del título de este año en Ecuador, al acumular 62 puntos.

La modalidad de disputa de la actual Liga Pro precisa que los puntos obtenidos en la primera fase, que está por concluir, se seguirán tomando en cuenta en el hexagonal del que saldrán el campeón 2025 y los clasificados a copas Libertadores y Sudamericana de 2026.

El cuadro del Valle aprovechó la efectividad del argentino Claudio Spinelli que, con los dos goles anotados ante Vinotinto, llegó a 15, uno menos que el líder de los goleadores, Byron Palacios, de Universidad Católica, que tiene 16.

El otro tanto del Negriazul, como también le dicen al Independiente, lo anotó Arón Rodríguez, mientras el Vinotinto descontó a través del argentino Rafael Monti, que llegó a 14 anotaciones, pero su equipo quedó penúltimo, con 24 puntos.

Por su parte, el Orense ganó por 3-1 al colista del torneo, el Mushuc Runa, y accedió al cuarto puesto, con 45 puntos, gracias a los tantos del juvenil Bruno Caicedo y de los argentinos Agustín Herrera y Ramiro Luna.

El Mushuc Runa se quedó con 23 enteros, y su anotación fue de Christian Penilla.

Universidad Católica empató de local 1-1 frente a Delfín y con 43 unidades se mantuvo en la zona de clasificación al hexagonal final, mientras el cetáceo dio un paso importante al acumular 30 enteros, alejándose de los últimos cuatro puestos de la tabla.

El uruguayo Mauricio Alonso anotó un tanto para la Católica y Jean Carlos Montaño logró el empate con disparo de tiro libre.

La vigésima octava fecha continuará ese domingo cuando se enfrenten El Nacional-Macará; Técnico Universitario-Deportivo Cuenca; Emelec-Barcelona y concluirá el próximo lunes con el Manta-Aucas. EFE

