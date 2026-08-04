El Index firma acuerdo para ampliar formación académica de dominicanos en el exterior

Compartir

1 minuto

Santo Domingo, 4 ago (EFE).- El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) suscribió un acuerdo con la Organización Mundial de Alfabetización (WLO, por sus siglas en inglés) para facilitar el acceso de la diáspora dominicana a programas de formación académica y capacitación continua, con condiciones preferenciales que incluyen descuentos en los costos de estudio.

El convenio, firmado en Madrid por la directora ejecutiva del Index, Celinés Toribio, y el director ejecutivo de la WLO, José Francisco Rojas Blasco, contempla el acceso a programas de grado, posgrado y formación continua, tanto en modalidad presencial como virtual, con el objetivo de fortalecer el desarrollo académico y profesional de los dominicanos residentes en el exterior.

Según la información oficial, los beneficiarios podrán obtener reducciones de hasta un 80 % en el costo de los programas, una mensualidad fija de 75 dólares durante toda la formación y la exoneración de los gastos de matrícula y administrativos.

Además, la WLO pondrá a disposición su red de 16 universidades y programas de enseñanza del inglés con certificación internacional.EFE

mf