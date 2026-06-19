El inesperado rechazo de la ultraderecha tumba la reforma laboral del Gobierno portugués

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Lisboa, 19 jun (EFE).- El inesperado voto en contra de la formación ultraderechista Chega, que estuvo negociando hasta última hora con el Gobierno, desencadenó este viernes el rechazo del Parlamento de Portugal de la propuesta de reforma de la ley laboral impulsada por el Ejecutivo del conservador Luís Montenegro.

La iniciativa legislativa, fuertemente contestada también por los sindicatos, que organizaron en su contra dos huelgas generales en el último medio año en el país, fue rechazada por los votos en contra de Chega, el Partido Socialista (PS), Livre, el Partido Comunista de Portugal (PCP), el Bloco de Esquerda, los animalistas del PAN y Juntos por el Pueblo (JPP).

Votaron a favor el oficialista Partido Social Demócrata (PSD), Iniciativa Liberal (IL) y los democristianos del CDS-PP. EFE

mf/lss