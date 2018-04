«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

El Infiernito parece alejarse de Sperisen Patricia Islas, Ginebra 17 de abril de 2018 - 21:00 Segundo día de revisión del proceso en segunda instancia contra Erwin Sperisen en Ginebra. Tocó a dos ex investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) asistir como testigos ante la Corte de Apelaciones Se les cuestionó sobre aspectos puntuales de las pruebas acusatorias. Los debates en los tribunales solo se concentran en el camino, estrecho y definido, que ha dejado trazado el fallo del Tribunal Federal (TF) sobre el caso que devolvió al cantón de Ginebra para la revisión del procedimiento. Esto, porque la máxima instancia judicial helvética aceptó parcialmente un recurso de Sperisen contra el proceso en apelación en Ginebra que lo condenó a la reclusión de por vida para pagar su responsabilidad en diez asesinatos durante su actuar al frente de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala (2004-2007). ¿Indicios o pruebas sólidas? La Corte de Apelaciones ginebrina (segunda instancia cantonal) deberá, si lo quiere, tener, sí, la convicción de inculpar a Sperisen, pero sobre el fundamento de elementos suficientes,como lo pidió el TF. Reiteramos este punto, para entender lo ocurrido hoy en tribunales: dos ex empleados de la CICIG, ambos españoles, acudieron como testigos frente al juzgado, y trataron de explicar lo poco que sabían… y recordaban, de los dos casos en los que se relaciona la responsabilidad de Erwin Sperisen con ejecuciones extrajudiciales en el país centroamericano. Ninguno de los dos clarificó, sumó o agregó detalles de peso en contra del acusado. Y aunque el expediente de 50 carpetas de información tiene pruebas avaladas incluso por el propio Tribunal Federal para sostener la acusación, cierto es que hay inconsistencias. Hoy un detalle no escapó a ojos de nadie: Vagas respuestas de uno de los ex investigadores parecieran alejar más los cargos que se le imputan a Sperisen en las ejecuciones extrajudiciales de los reos en fuga de El Infiernito. Esto, debido a que una prueba determinante de su responsabilidad - una llamada telefónica que lo compromete como responsable de ese operativo para matar a los prófugos - tambalea tras el testimonio de uno de los expertos llamados hoy a audicionar que, simplemente, ya no recuerda cpn precisión dónde vio ese registro. Vielmann, Pavón y sus siete muertos A l ex ministro del Interior de Guatemala, es decir, el otrora jefe directo de Sperisen hoy seguro le sonaron los oídos, porque su responsabilidad de nuevo quedó ampliamente comprometida, de acuerdo a los testigos. Este miércoles por la tarde, toca el turno a Yves Bertossa de defender su tesis sobre la implicación del ciudadano suizo-guatemalteco en las ejecuciones extrajudiciales que se realizaron en 2005 (El Infiernito) y 2006 (Pavón). Más detalles sobre el caso, en este artículo: