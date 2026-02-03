El inicio del juicio por asaltos sexuales del fundador de Magna se retrasa en Canadá

1 minuto

Toronto (Canadá), 3 feb (EFE).- El inicio del juicio por asaltos sexuales del empresario canadiense Frank Stronach, fundador del fabricante de componentes del automóvil Magna, se retrasó este martes a petición de la defensa.

Stronach, de 93 años y cuya fortuna está cifrada en hasta 4.000 millones de dólares estadounidenses, está acusado por 13 mujeres de abusos sexuales.

Las denuncias han generado dos juicios contra Stronach. El primero tenía que haberse iniciado este martes en Toronto e implica a siete mujeres y 12 cargos supuestamente cometidos durante más de 20 años a finales de los 90.

El segundo juicio, relacionado con las acusaciones de otras seis mujeres en 2023 y 2024, está previsto que comience en la localidad de Newmarket, en las cercanías de Toronto, a finales de este año.

El empresario, de origen austriaco y que fundó la empresa que dio origen a Magna en 1956, ha negado los cargos y se ha declarado no culpable. Stronach fue arrestado en junio de 2024 y acusado inicialmente de cinco cargos de abusos sexuales.

La defensa de Stronach solicitó este martes a la juez del Tribunal Superior de Justicia de Ontario, Anne Molloy, el retraso del inicio del juicio tras recibir de la fiscalía una gran cantidad de nueva información sobre el caso.

Está previsto que el juicio, que será presidido por Molloy después de que Stronach rechazase un jurado, se reinicie el jueves. EFE

