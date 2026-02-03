El Instituto Nobel confirma la filtración de Nobel a Machado pero no puede determinar cómo



Copenhague, 3 feb (EFE).- El Instituto Nobel Noruego confirmó este martes que las investigaciones han concluido que la noticia de la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado fue filtrada de forma ilegal pero no han podido determinar de qué manera.

«Dado que varias personas colocaron cantidades significativas de dinero en páginas web de pronósticos horas antes del anuncio podemos decir con certeza que hubo actores que fueron capaces de adquirir la información sobre la decisión del año pasado de forma ilegal», señaló el Instituto en un comunicado remitido a EFE. EFE

