El Instituto Nobel noruego afirma que María Corina Machado asistirá a ceremonia de entrega

1 minuto

Berlín, 6 dic (EFE).- El Instituto Nobel noruego, que concede el Premio Nobel de la Paz, afirmó este sábado que la galardonada opositora venezolana María Corina Machado asistirá en persona a la ceremonia de entrega el próximo día 10 de diciembre en Oslo, según les ha asegurado ella misma.

«Hablamos con ella la pasada noche y nos dijo que estará en Oslo», dijo a EFE el responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

El representante destacó que la institución no podía proporcionar ningún otro detalle sobre el viaje de Machado, que vive en la clandestinidad en Venezuela, ni sobre el momento de su llegada, por razones de seguridad. EFE

