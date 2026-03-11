El instituto paraguayo de seguro social reporta «actividad irregular» en sus sistemas

2 minutos

Asunción, 11 mar (EFE).- El Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de la salud y el sistema de pensiones en Paraguay, informó este miércoles que detectó «una actividad irregular» en sus sistemas informáticos, aunque aclaró que sus bases de datos están protegidas, un hecho que ocurre meses después de una serie de ataques cibernéticos contra entidades oficiales.

La entidad, a la que están adscritas más de 1,6 millones de personas de un total de 6,1 millones de habitantes en el país, detalló en un comunicado que el incidente ocurrió el 1 de marzo y afectó a «determinados componentes de la infraestructura tecnológica».

«De manera inmediata se activaron los protocolos de respuesta», señaló la nota, tras agregar que se procedió a un «aislamiento preventivo de los entornos involucrados» y que se iniciaron tareas de verificación, remediación y una auditoría integral.

Según el IPS, «los sistemas críticos y las bases de datos institucionales se encuentran íntegros y protegidos bajo estrictos controles de seguridad», además que cuentan con respaldos fuera de línea.

El instituto comunicó que puso en marcha un «análisis forense» para fortalecer sus defensas en el entorno informático.

Entre mayo y junio del año pasado se reportaron más de una veintena de ataques cibernéticos contra los sitios web de instituciones públicas, así como «un ingreso no autorizado» a la cuenta oficial en X del presidente del país, Santiago Peña, lo que llevó a la Cámara de Diputados a aprobar una declaración de «estado de emergencia en materia de ciberseguridad». EFE

