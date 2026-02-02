El Inter FA mantiene el liderato en el Clausura salvadoreño y FAS gana el clásico nacional

San Salvador, 1 feb (EFE).- El Inter FA se mantiene en el liderato del torneo Clausura del fútbol de la Primera División de El Salvador tras empatar 0-0 con el Luis Ángel Firpo, mientras el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) se quedó con el llamado clásico nacional en la cuarta jornada.

El duelo entre técnicos costarricenses, Luis Marín de Inter FA y Marvin Solano de Firpo, no tuvo ganador y ambos equipos se tuvieron que conformar con un punto cada uno, lo que favoreció a Inter.

Los de Solano suman 10 unidades y continúan en el liderato del Clausura, y los Toros del Firpo, actuales campeones nacionales, se quedan con 8 puntos y en la cuarta posición.

Entre tanto, los Tigrillos de FAS ganaron 3-0 a los Emplumados del Águila en el clásico salvadoreño, en el que los técnicos mexicanos Adrián Sánchez y Juan Carlos Chávez se encararon y midieron sus estrategias.

Los goles del FAS de Sánchez llevaron la firma del brasileño Yan Maciel, que anotó un doblete, y del colombiano Edgar Medrano.

Con este resultado, FAS acumula 8 puntos y se queda en la segunda posición de la tabla por encima de los Caleros del Isidro Metapán, en el tercer lugar también con 8 unidades.

Metapán derrotó por 1-0 de local al Zacatecoluca, con lo que saca venta al Águila que, tras la cuarta jornada del Clausura, se ubica en la quinta posición con 6 puntos.

Los Albos del Alianza, del argentino Ernesto Corti y subcampeones nacionales, vencieron de visita 2-0 al Platense, con lo que logran sus primera victoria en lo que va del Clausura.

El delantero salvadoreño Emerson Mauricio, del Inter FA, lidera la tabla de goleadores con 4 tantos, perseguido por el brasileño Alesson Henrique Ferreira (Cacahuatique), el colombiano Edgar Medrano (FAS), el brasileño Yan Maciel (FAS), el salvadoreño Steven Guerra (Metapán) y el colombiano nacionalizado salvadoreño Cristian Gil (Firpo) con 3 goles cada uno.

– Resultados de la cuarta jornada:

Firpo 0-Inter FA 0, Metapán 1-Zacatecoluca 0, FAS 3-Águila 0, Hércules 1-Municipal Limeño 1, Cacahuatique 0-Fuerte San Francisco 0, Platense 0-Alianza 2. EFE

