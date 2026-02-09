El Inter FA y Luis Ángel Firpo están a la cabeza de la Liga de El Salvador

San Salvador, 8 feb (EFE).- El Inter FA y el Luis Ángel Firpo sumaron sendas victorias en la sexta fecha del Clausura 2026 de la Liga de El Salvador durente el fin de semana para mantenerse a la cabeza de la clasificación con 14 puntos cada uno, mientras el Zacatecoluca hace números para el descenso.

El Inter FA, que para este torneo armó un equipo entre jóvenes y veteranos de la Liga, goleó por 0-3 de visita al Isidro Metapán, sexto con 8 enteros.

Los vigentes campeones del Firpo, que tiene los mismos 14 puntos que el Inter FA pero menor aporte goleador, derrotó por la mínima diferencia al Fuerte San Francisco, undécimo con 3 puntos.

El Alianza, subcampeón del fútbol salvadoreño, goleó por 4-1 al Hércules, resultado que dejó a estos clubes en el cuarto y noveno puesto con 10 y 5 puntos cada uno.

El Águila llegó al tercer puesto con 12 puntos en su victoria por 1-0 ante el Municipal Limeño, idéntico marcador registró en las victorias del Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) frente al Zacatecoluca y del Cacahuatique ante el Platense.

Los cucheros del Limeño se quedaron en el octavo lugar con 6 puntos, el FAS en el quinto puesto con 9 enteros y Zacatecoluca en el último escaño con 1 punto, mientras que el Cacahuatique llegó al séptimo puesto con 8 puntos y el Platense se quedó décimo con 4 unidades.

El ariete salvadoreño Emerson Mauricio ha sacado ventaja en la lucha por el goleo individual con 7 tantos, por delante de su compatriota Steven Guerra y del brasileño Alesson, con 4 goles cada uno.

Tras 22 fechas de etapa regular, los equipos ubicados en los primeros 8 lugares avanzarán a los cuartos de final para eliminarse a doble juego hasta llegar a la final, que es a partido único. EFE

