El Inter Miami tendrá una práctica abierta al público en Puerto Rico

San Juan, 6 feb (EFE).- El Inter Miami, comandado por el astro argentino Lionel Messi, e Independiente del Valle de Ecuador tendrán una práctica pre-juego abierta al público en Puerto Rico, ante el éxito alcanzado en la venta de boletos para el encuentro del 13 de febrero.

La práctica se llevará a cabo un día antes del partido, el próximo 12 de febrero, y los boletos estarán disponibles a precios entre 29 y 95 dólares, anunció este viernes el Gobierno de Puerto Rico.

«La respuesta del público ha sido extraordinaria, y con este acuerdo buscamos ampliar el acceso a una experiencia deportiva para nuestra gente», expresó la gobernadora, Jenniffer González.

La gobernadora de Puerto Rico destacó que esta iniciativa permite que «más familias puedan disfrutar de cerca el talento, la disciplina y el compromiso de atletas profesionales de primer nivel».

Por su parte, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles, dijo que este evento reafirma «la capacidad de Puerto Rico para ser anfitrión de competencias de clase mundial».

«Iniciativas como esta impulsan el turismo deportivo y fortalecen la actividad económica en la isla, ampliando el alcance de este tipo de experiencias en nuestras comunidades», agregó.

Un total de 3.000 niños y niñas residentes en comunidades especiales tendrán la oportunidad de asistir gratuitamente a esta experiencia deportiva, reafirmando el valor del deporte como instrumento de transformación social e inspiración para la juventud.

Los boletos para el encuentro entre el Inter Miami e Independiente del Valle, que forma parte del 2026 Champions Tour, se agotaron en apenas 17 minutos.

Esta gira de pretemporada del Inter Miami se ha presentado en países como Perú, Colombia y Ecuador, pero en ninguno tuvo una práctica abierta al público. EFE

