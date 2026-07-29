El internacional dominicano Joel Soriano, quinto fichaje del Obradoiro

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Santiago de Compostela (España), 29 jul (EFE).- El pívot internacional dominicano Joel Soriano se convirtió este miércoles en la quinta incorporación del Monbus Obradoiro para la temporada 2026-27, en la que volverá a competir en la Liga Endesa, máxima categoría del baloncesto español, tras dos años en Primera FEB.

“Joel Soriano es un pívot de gran capacidad física, que destaca por su dominio del rebote, su presencia en la pintura y su capacidad para aportar energía en ambos lados de la cancha”, destacó el club gallego en un comunicado.

Nacido en Yonkers (Nueva York) e internacional absoluto con la República Dominicana, Soriano desarrolló gran parte de su formación en el baloncesto universitario estadounidense.

Tras su paso por Fordham y St. John’s, donde se consolidó como uno de los interiores más destacados de la conferencia Big East, inició su carrera profesional en la G League y en la liga puertorriqueña antes de dar el salto al baloncesto europeo.

Durante las dos últimas temporadas ha competido en la Liga Endesa con el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza, antes de finalizar el pasado curso en el Ratiopharm Ulm alemán.

Con el conjunto germano disputó 12 encuentros de la Bundesliga, en los que promedió 9,9 puntos y 4,2 rebotes en 16,6 minutos por partido.

Joel Soriano es el quinto fichaje del Obradoiro tras Caleb Agada (Lleida), Leo Meindl (San Pablo Burgos), Brandon Childress (Bursaspor) y Alonso Faure (Oviedo Baloncesto). EFE

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