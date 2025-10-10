El invicto Plaza Amador busca entrar a las semifinales del torneo Clausura en Panamá

2 minutos

Ciudad de Panamá, 10 oct (EFE).- El Plaza Amador, líder invicto de la Conferencia Este del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol, buscará este fin de semana acercarse más a la clasificación directa a las semifinales, cuando se enfrente en la jornada 12 con el Árabe Unido.

Plaza Amador, con 29 puntos, intentará sumar su décimo triunfo del campeonato ante Árabe Unido, quinto del Este con 13 unidades, y asegurar su boleto a la siguiente fase. Una victoria dejaría además en aprietos al equipo dirigido por el colombiano Juan Sergio Guzmán.

La jornada se abrirá con el juego entre Alianza y Tauro.

Alianza, segundo del Este con 19 puntos, buscará consolidarse en ante un rival que marcha en la parte baja con 13 unidades.

El Tauro estrenará en el banquillo al técnico colombiano Bernardo Redín, en reemplazo del venezolano Enrique ‘Kike’ García.

Ese mismo sábado, el Club Atlético Independiente (CAI), cuarto del Oeste con 7 puntos, intentará cortar una racha negativa de dos derrotas consecutivas frente al Club Deportivo Universitario, líder de esa conferencia con 17 unidades.

El domingo se disputarán dos partidos, destacando el choque entre San Francisco y Atlético Nacional.

Los «monjes», segundos del Oeste con 16 puntos, presentaron a mitad de semana a Jorge Dely Valdés como su nuevo entrenador y buscarán un triunfo que los acerque al liderato. Enfrente tendrán al conjunto policial, penúltimo con 7 unidades.

Los franciscanos saben que un triunfo, combinado con un tropiezo de Universitario, podría devolverles la cima de la Conferencia Oeste.

Ese mismo día, el Veraguas United se medirá con el Herrera.

Los de Veraguas, terceros con 15 puntos, intentarán aprovechar su localía ante el colista, que solo suma 6 unidades.

Veraguas podría asumir el liderato del Oeste si San Francisco y Universitario dejan puntos en el camino.

La jornada terminará este lunes con el choque Umecit-Sporting San Miguelito.

Apenas dos puntos separan a ambos equipos: Umecit es tercero del Este con 18 unidades y el Sporting le sigue con 16.

rao/adl/car