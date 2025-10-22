El IPC británico se mantuvo en el 3,8 % en septiembre

Londres, 22 oct (EFE).- El índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido en los últimos doce meses hasta el pasado septiembre se mantuvo sin cambios, en el 3,8 %, por lo que continúa en el nivel más alto desde enero del año pasado, informó este miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés)

Según la ONS, el carburante y el transporte aéreo registraron ascensos, pero bajaron los precios de los alimentos y los refrescos.

La inflación se mantiene por encima del objetivo que se ha marcado el Banco de Inglaterra, del 2 %.

«Diversos movimientos de precios hicieron que la inflación se mantuviera estable en general en septiembre. Los principales impulsores del alza procedieron de los precios del petróleo y las tarifas aéreas, cuya caída se moderó en comparación con el año pasado», dijo hoy el economista jefe de la ONS, Grant Fitzner.

«Esto se vio compensado por la bajada de precios en diversas compras recreativas y culturales. El coste de los alimentos y las bebidas no alcohólicas bajó por primera vez desde mayo del año pasado», añadió.

La cifra de la inflación se conoció un día después de que la ONS informara de que la deuda neta acumulada del Reino Unido alcanzó en septiembre un 95,3 % del producto interior bruto (PIB), un punto porcentual más que en septiembre de 2024 y en niveles no vistos desde los años 60.

El mes pasado, el Banco de Inglaterra mantuvo los tipos de interés invariables en el 4 %, tras bajarlos un cuarto de punto en agosto, al valorar que persisten las presiones inflacionarias en la economía británica. EFE

vg/ah