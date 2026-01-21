El IPC británico subió al 3,4 % en diciembre

1 minuto

Londres, 21 ene (EFE).- El índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido subió en los doce meses hasta el pasado diciembre al 3,4 %, frente al 3,2 por ciento en noviembre, según informó este miércoles la Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés).

El incremento es más alto que el anticipado por los analistas, que esperaban que el IPC subiera al 3,3 %.

Según la Oficina de estadísticas, la inflación, que se mantiene por encima del objetivo del Banco de Inglaterra del 2 %, subió por el alza de los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco, así como el transporte aéreo por las escapadas navideñas.

El economista jefe de la ONS, Grant Fitzner, señaló que la inflación repuntó «ligeramente en diciembre, impulsada en parte por el aumento de los precios del tabaco, tras los recientes aumentos de impuestos especiales.»

«Las tarifas aéreas también contribuyeron al aumento, ya que los precios subieron, probablemente debido a la fecha de los vuelos de regreso durante el período de Navidad y Año Nuevo. El aumento del precio de los alimentos, en particular del pan y los cereales, también fue un factor alcista», añadió.

«Esto -dijo- se vio parcialmente compensado por una caída de los alquileres y unos precios más bajos en una variedad de áreas recreativas y culturales.» EFE

