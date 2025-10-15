The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El IPC chino marca un segundo descenso consecutivo al caer un 0,3 % en septiembre

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Shanghái (China), 15 oct (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, cayó un 0,3 % interanual en septiembre, lo que supone un segundo mes consecutivo de descensos, aunque en este caso a un ritmo 0,1 puntos menos pronunciado al marcado en agosto.

Los analistas esperaban que el indicador, divulgado hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), experimentase un descenso aunque menos abultado, de en torno a un 0,1 %.

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que, dentro de la tendencia negativa que mantiene desde hace más de dos años y medio, experimentó su menor bajada desde febrero al pasar de un -2,9 % a un -2,3 % interanual en el noveno mes del año. EFE

vec/jacb/rrt

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR