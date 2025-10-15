El IPC chino marca un segundo descenso consecutivo al caer un 0,3 % en septiembre

Shanghái (China), 15 oct (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, cayó un 0,3 % interanual en septiembre, lo que supone un segundo mes consecutivo de descensos, aunque en este caso a un ritmo 0,1 puntos menos pronunciado al marcado en agosto.

Los analistas esperaban que el indicador, divulgado hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), experimentase un descenso aunque menos abultado, de en torno a un 0,1 %.

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que, dentro de la tendencia negativa que mantiene desde hace más de dos años y medio, experimentó su menor bajada desde febrero al pasar de un -2,9 % a un -2,3 % interanual en el noveno mes del año. EFE

