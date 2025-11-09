El IPC chino repunta tras dos meses de caídas con su segunda marca más alta del año: 0,2 %
Shanghái (China), 9 nov (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 0,2 % interanual en octubre, lo que supone no solo el segundo ritmo de avance más alto de este año sino también cortar con una racha de dos meses consecutivos de bajadas de precios.
Tras caer un 0,4 % en agosto y un 0,3 % en septiembre, los analistas esperaban que el indicador, divulgado hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), dejase atrás las bajadas pero sin llegar a crecer, quedándose congelado en el 0 % en el décimo mes del año.
La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que, dentro de la tendencia negativa que mantiene desde hace dos años, experimentó su bajada menos pronunciada desde agosto del año pasado, de un 2,1 %. EFE
