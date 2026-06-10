The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El IPC chino se mantiene en el 1,2 % en mayo y los precios industriales siguen acelerando

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Shanghái (China), 10 jun (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 1,2 % interanual en mayo, exactamente la misma tasa que había registrado el mes anterior, según cifras oficiales divulgadas hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

El dato, no obstante, queda ligeramente por debajo de los pronósticos más extendidos entre los analistas, que apuntaban a una leve aceleración hasta situarse en torno a un 1,3 %.

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que aumentó un 3,9 % interanual en mayo, lo cual supone, por segundo mes consecutivo, la marca más alta desde julio de 2022 tras casi tres años y medio anclado en la deflación. EFE

vec/aa/nvm

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR