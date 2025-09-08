El iraní Araqchí y Grossi (OIEA) visitan mañana El Cairo en intento de avanzar en acuerdo

El Cairo, 8 sep (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la ONU, se encontrarán mañana en El Cairo en un intento de avanzar para alcanzar un acuerdo de cooperación nuclear.

El Ministerio de Exteriores egipcio aseguró que el ministro Badr Abdelaty mantendrá reuniones con ambos y luego está prevista una rueda de prensa conjunta al mediodía, sin dar más detalles sobre el contenido del encuentro en la capital del país árabe.

Abdelaty ha mantenido recientemente conversaciones con su homólogo iraní y Grossi para impulsar la reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y reducir las diferencias entre ambas partes.

Estas conversaciones son parte de las directivas del presidente Abdelfatah al Sisi para respaldar los esfuerzos de desescalada regional, según el ministerio egipcio.

El anuncio de esta visita se produce en el mismo día en el que Grossi ha advertido que «no queda mucho tiempo» para alcanzar un acuerdo con Irán que evite más tensiones en torno al programa nuclear de ese país, atacado en junio pasado por Israel y Estados Unidos.

El responsable del OIEA recordó que tras los ataques de Israel y Estados Unidos, Irán adoptó una ley que suspende la cooperación con la agencia nuclear de la ONU.

Desde los bombardeos de Israel y EE.UU. contra varias instalaciones nucleares iraníes se desconoce el paradero de las reservas de uranio altamente enriquecido en Irán, con una pureza del 60 %, muy cerca del necesario para fabricar bombas atómicas.

Israel y EE.UU. atacaron Irán en junio pasado, alegando que el programa nuclear iraní estaba dando pasos decisivos hacia la fabricación de armas nucleares, un extremo que Teherán niega.

Ante la falta de cooperación de Teherán con el OIEA y otras violaciones previas de sus obligaciones nucleares, tres potencias europeas (Francia, Reino Unido y Alemania) iniciaron hace unos días un mecanismo legal para imponer nuevamente sanciones internacionales contra Irán, al considerar que ha incumplido de forma «clara y deliberada” el acuerdo nuclear de 2015.

El grupo europeo ha ofrecido a Teherán extender el plazo del proceso, que finaliza el 18 de octubre, si reanudaba la cooperación con la agencia nuclear de la ONU, informa sobre el paradero de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 % y vuelve a la mesa de negociación con Estados Unidos.EFE

