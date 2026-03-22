El italiano Marco Bezzecchi domina de principio a fin y es nuevo líder del mundial

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 22 mar (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP 26) dominó de principio a fin el Gran Premio de Brasil de MotoGP que se ha disputado en el circuito ‘Ayrton Senna’ de Goiania, para lograr su segunda victoria del año y convertirse en el nuevo líder del campeonato.

Bezzecchi suma un total de 56 puntos, once más que su compañero Jorge Martín y con Pedro Acosta (KTM RC 16) ahora en la tercera plaza con 42 puntos, mientras que Marc Márquez suma 34 puntos.

Junto a Bezzecchi, en el podio, acabaron su compañero de equipo el campeón del mundo español de 2024, Jorge Martín (Aprilia RS-GP 26), y el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26).

El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), se tuvo que conformar con la cuarta plaza.

Ya en los prolegómenos de la carrera y después de todos los problemas del fin de semana debido a la degradación, en algunas zonas -curvas 11 y 12 del circuito, sobre todo-, del nuevo asfalto en el nuevo circuito ‘Ayrton Senna’ de Goiania, la carrera se vio reducida de las 31 vueltas previstas inicialmente, la de mayor número de vueltas del campeonato, a 23 vueltas.

Una decisión que se tomó con todos los pilotos en la formación de salida, en el último momento, por lo que todas las motos salieron con la configuración prevista para la distancia larga, lo que a la postre podía suponer algún problema añadido.

Semáforo rojo y al apagarse el mismo, el autor de la ‘pole position’ el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) se vio sorprendido por el segundo clasificado, su compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP 26), que tomó la delantera, con Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) tercero y Pedro Acosta (KTM), que salía noveno, en una meritoria quinta plaza.

Bezzecchi intentó tirar con fuerza desde los primeros metros, pero ni Di Giannantonio ni Marc Márquez se lo permitieron, aunque al comienzo de la segunda vuelta el italiano cometió un error que permitió al nueve veces campeón del mundo superarlo a final de recta para intentar dar caza al piloto de Aprilia.

Por detrás de ellos, el español Joan Mir (Honda RC 213 V) que salía desde la decimotercera posición, protagonizó una gran salida que le llevó hasta el séptimo puesto, metido de lleno en la pelea en el grupo de cabeza, formado por hasta seis pilotos.

El australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V4) fue la primera víctima de la carrera, al irse por los suelos durante la tercera vuelta y, poco después, también lo hizo el surafricano Brad Binder (KTM RC 16).

En la tercera vuelta Marco Bezzecchi ya contaba con un segundo de ventaja sobre Marc Márquez y una vuelta más tarde Jorge Martín (Aprilia RS-GP 26), el campeón del mundo de 2024, ya era cuarto tras doblegar a Pedro Acosta para irse tras el rebufo de la moto del nueve veces campeón del mundo y de ‘Diggia’.

Un pequeño despiste de Marc Márquez permitió a Fabio di Giannantonio superar al español y, por el interior, les sorprendió a ambos Jorge Martín, que literalmente se ‘coló’ en la segunda posición, ya con una desventaja de casi dos segundos sobre su compañero de equipo Bezzecchi.

Aunque muy poco a poco, Jorge Martín fue recuperando décimas a Marco Bezzechi, cuando su compatriota Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) se fue por los suelos en la curva uno, y Joan Mir (Honda RC 213 V) lo hacía poco después en la cuatro.

Algo más atrás, Pedro Acosta no pasaba por su mejor momento y perdía la quinta posición ante su compatriota y vigente subcampeón del mundo, Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), aunque el ‘Tiburón’ del Puerto de Mazarrón no tardó en devolverle el adelantamiento, estableciéndose entre ambos una bonita pugna.

Por delante, Marco Bezzecchi mantuvo las distancias con su compañero Jorge Martín, y Fabio di Giannantonio no conseguía despegarse de Marc Márquez, para consolidar el tercer peldaño del podio.

Vuelta tras vuelta la situación en cabeza de carrera se mantuvo y la gran incógnita fue saber quien de los dos contendientes en la pelea por la tercera posición, Di Giannantonio y Marc Márquez se haría con el tercer peldaño del podio.

Fue a cinco vueltas del final cuando Marc Márquez lo volvió a intentar y consiguió superar a su rival italiano por el interior de la curva, tocándose ambos pilotos sin apenas dejar distancia entre sus motos, aunque el transalpino no fue un enemigo fácil y recuperó la posición poco más tarde, al cometer un pequeño error el español.

Ese error de Marc Márquez muy probablemente le hizo conformarse con la cuarta plaza para no arriesgarse a una caída en la que es la segunda cita de las veintidós de que consta el mundial 2026.

Nadie pudo contrarrestar la ventaja de Marco Bezzecchi, que ganó con suficiencia, por delante de Jorge Martín y de Fabio di Giannantonio.

Marc Márquez acabó cuarto con el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP 26) quinto, por delante de Alex Márquez, Pedro Acosta, un meritorio Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) tras regresar de su lesión, Johann Zarco (Honda RC 213 V) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP 26), que completaron las diez primeras posiciones. EFE

JLL/jl