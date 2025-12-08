El izquierdista FMLN participará en las elecciones generales de 2027 en El Salvador

San Salvador, 8 dic (EFE).- El opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), histórico partido de izquierda en El Salvador, participará en las próximas elecciones generales de 2027, en las que por primera vez se votará para un período de Gobierno de seis años y quedará habilitada la reelección presidencial indefinida.

El secretario general del FMNL, Manuel Flores, declaró este lunes que, tras una convención nacional del partido realizada el domingo, «se decidió participar en las elecciones de 2027» y señaló que se prepararán «con toda la condición para que nuestro pueblo tenga este instrumento, que se llama FMLN».

«Les decimos al pueblo salvadoreño y a la militancia que vamos a participar en las elecciones», reiteró durante una rueda de prensa.

Flores, excandidato a la Presidencia en los comicios de 2024, indicó que el partido también decidió «establecer alianza y coaliciones» de acuerdo «a las condiciones de cada circunscripción y cada departamento va a tomar sus decisiones» de con quien las hace.

Además, señaló que las personas interesadas podrán ser candidatos del partido «sin necesidad de estar afiliados» y que la formación opositora participará en las tres elecciones: presidente, diputados y Consejos Municipales.

Tras una reforma constitucional aprobada y ratificada en la Asamblea Legislativa el 31 de julio pasado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), formación del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se estableció que en 2027 se realizarán las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

Dicha reforma, con la que también se habilitó la reelección presidencial indefinida, acortó el actual período presidencial a 2027, dado que originalmente concluiría en 2029, y amplia la duración de los mandatos a seis años, además de la supresión de la segunda vuelta.

El FMLN, exguerrilla reconvertida en partido político en octubre de 1980, ha ido a menos desde 2019, cuando Bukele llegó a la presidencia del país y acabo con el llamado «bipartidismo» entre esta fuerza política y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).

El único partido de izquierda de El Salvador fue derrotado políticamente en las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero de 2024, donde el gran ganador fue Bukele -quien logró su reelección a pesar de estar prohibida en la Constitución- y no logró, por primer vez en su historia, ninguna diputación para el Congreso.

Flores, candidato presidencial en 2024, quedó como segundo candidato más votado, con 204.167 votos (6,40 %), por delante de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que logró 177.881 (5,57 %), pero muy por detrás de Bukele. El mandatario, según el escrutinio final, sumó en primera vuelta 2.700.725 votos (84,6 %).

En 2017, el FMLN decidió expulsar de sus filas a Bukele, a quien había avalado como alcalde del pequeño poblado de Nuevo Cuscatlán y después en la capital San Salvador, que se consideraba el paso previo para aspirar a la Presidencia. EFE

