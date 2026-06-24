El izquierdista Iván Cepeda reconoce el triunfo de De la Espriella en Colombia

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Bogotá, 24 jun (EFE).- El candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció este miércoles la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78 %) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.

«Como candidato del (partido) Pacto Histórico y la (coalición) Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República», manifestó Cepeda en una declaración pública.

El dirigente de izquierda aseguró que toma esa decisión «como un acto de responsabilidad democrática» y afirmó que busca contribuir «a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos».

«Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública», agregó.

Cepeda destacó además lo ajustado del resultado electoral y señaló que «la votación muestra una diferencia extraordinariamente estrecha entre las dos opciones que disputamos la confianza del pueblo colombiano».

Según el senador, que al terminar en el segundo lugar de las votaciones volverá a ocupar ese cargo para el periodo 2026-2030, esa estrecha diferencia refleja tanto la intensidad del debate político vivido durante la campaña como la responsabilidad que tendrán las distintas fuerzas políticas frente al futuro del país.

El dirigente también indicó que el proceso de escrutinio llevado a cabo por las autoridades electorales se encuentra «prácticamente concluido» y agradeció a los miles de testigos, abogados y observadores electorales que participaron en la vigilancia de los comicios por parte del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida.

Anuncia oposición al nuevo gobierno

Aunque aceptó la victoria de De la Espriella, Cepeda dejó claro que ejercerá una labor de vigilancia frente al nuevo Gobierno y aseguró que defenderá la democracia y las libertades públicas.

«Defenderemos la democracia con toda nuestra energía moral y política», afirmó, antes de advertir que no aceptará que se vulneren las libertades públicas, que se estigmatice a los movimientos sociales o que se trate a la juventud y a la ciudadanía organizada «como enemigos internos».

Asimismo, sostuvo que tampoco aceptará «tratos machistas u homófobos por parte del presidente de la República» ni restricciones a la libertad de expresión y opinión.

La aceptación de los resultados por parte del candidato de izquierda se produce tres días después de la segunda vuelta presidencial y contribuye a despejar las dudas sobre el desenlace de unos comicios marcados por lo ajustado del resultado entre los dos aspirantes. EFE

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