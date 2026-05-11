El izquierdista Sánchez cerca de disputar segunda vuelta electoral en Perú contra Fujimori

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Lima, 11 may (EFE).- El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez disputará con casi total probabilidad la segunda vuelta de las elecciones de Perú frente a la derechista Keiko Fujimori, pues su ajustado margen sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga se hace prácticamente irreversible al alcanzar el 99,68 % del escrutinio de los comicios del 12 de abril.

A falta de contabilizar unos 60.000 votos, Keiko Fujimori logra el 17,17 % de los votos válidos al sumar 2.867.517 apoyos, seguida en segundo lugar por Roberto Sánchez con el 12 % al obtener 2.003.902 sufragios, mientras que López Aliaga queda tercero con el 11,91 %, al aglutinar 1.989.428 votos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de apenas 14.474 votos, lo que solo podría ser revertido si el ultraconservador se lleva una cuarta parte de los votos que faltan por contar y el izquierdista no incrementa su votación.

Sin embargo, en la capital Lima, la única zona de Perú donde López Aliaga es el candidato más votado con alrededor del 20 % de los votos válidos, apenas quedan por escrutar unos 16.000 votos.

En el resto del país, la votación del exalcalde de Lima (2022-2025) y líder del partido Renovación Popular es en ocasiones residual, en una relación diametralmente opuesta a Sánchez, donde sus apoyos se concentran especialmente en las zonas rurales, a medida que los votos se alejan más de las ciudades y núcleos urbanos.

El ultraderechista mantiene en pie sus denuncias de un fraude en su contra pese a que todavía no ha presentado pruebas concretas y presiona al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que no proclame los resultados y haga una auditoría internacional al proceso, lo que alteraría el calendario electoral.

López Aliaga considera que fue supuestamente perjudicado de manera deliberada ante los grandes retrasos que se produjeron el día de las elecciones en la apertura de numerosos locales de votación en Lima, su bastión electoral, por falta de material electoral.

La segunda vuelta está convocada para el próximo domingo 7 de junio, y por cuarta vez consecutiva concurrirá Keiko Fujimori tras haber perdido las tres veces anteriores contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Esta vez será una suerte de revancha de las elecciones de 2021 pues Sánchez compite en nombre de Castillo, que cumple una condena de once años y cinco meses de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó en 2022. EFE

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