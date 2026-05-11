El izquierdista Sánchez disputará la segunda vuelta de elecciones de Perú contra Fujimori

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Lima, 11 may (EFE).- El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta de las elecciones de Perú frente a la derechista Keiko Fujimori, con un ajustado margen sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga que se hace prácticamente irreversible al alcanzar el 99,68 % del escrutinio.

A falta de contabilizar un estimado de 60.000 votos, Keiko Fujimori se lleva el 17,17 % de los votos válidos al sumar 2.867.517 apoyos, seguida en segundo lugar por Roberto Sánchez con el 12 % al obtener 2.003.902 sufragios; mientras que López Aliaga queda tercero con el 11,91 %, al aglutinar 1.989.428 votos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de apenas 14.474 votos, lo que solo podría ser revertido si el ultraconservador se lleva una cuarta parte de los votos que faltan por contar y el izquierdista no incrementar su votación. EFE

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