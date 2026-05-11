El izquierdista Sánchez disputará la segunda vuelta de elecciones de Perú contra Fujimori

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Lima, 11 may (EFE).- El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta de las elecciones de Perú frente a la derechista Keiko Fujimori, con un ajustado margen sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga que se hace prácticamente irreversible al alcanzar el 99,68 % del escrutinio.

A falta de contabilizar un estimado de 60.000 votos, Keiko Fujimori se lleva el 17,17 % de los votos válidos al sumar 2.867.517 apoyos, seguida en segundo lugar por Roberto Sánchez con el 12 % al obtener 2.003.902 sufragios; mientras que López Aliaga queda tercero con el 11,91 %, al aglutinar 1.989.428 votos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de apenas 14.474 votos, lo que solo podría ser revertido si el ultraconservador se lleva una cuarta parte de los votos que faltan por contar y el izquierdista no incrementar su votación.

Sin embargo, en la capital, Lima, la única zona de Perú donde López Aliaga es el candidato más votado con alrededor del 20 % de los votos válidos, apenas quedan por escrutar unos 16.000 votos.

En el resto del país, la votación del exalcalde de Lima (2022-2025) y líder del partido Renovación Popular es en ocasiones residual, en una relación diametralmente opuesta a Sánchez, donde sus apoyos se concentran especialmente en las zonas rurales, a medida que los votos se alejan más de las ciudades y núcleos urbanos.

El ultraderechista mantiene en pie sus denuncias de un fraude en su contra pese a que todavía no ha presentado pruebas concretas y presiona al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que no proclame los resultados y haga una auditoría internacional al proceso, lo que alteraría el calendario electoral.

López Aliaga considera que fue supuestamente perjudicado de manera deliberada por los organizadores de las elecciones ante los grandes retrasos que se produjeron el día de las elecciones en la apertura de numerosos locales de votación en Lima, su bastión electoral, por falta de material electoral.

Su teoría es que esos retrasos, producidos por problemas logísticos en el reparto del material electoral, hicieron que miles de votantes se retirasen sin alcanzar a votar, lo que supuestamente afectó a su votación, pero distintos análisis realizados por grupos de observación electoral como la Asociación Civil Transparencia sostienen que estas incidencias no afectaron aparentemente al resultado final.

Pese a esas irregularidades, todos los colegios lograron abrirse a nivel nacional, incluidos trece de ellos en Lima a los que se les permitió abrir al día siguiente, debido a que el 12 de abril no lograron hacerlo por sobrepasar la hora límite que la norma establecía para ello.

La segunda vuelta está convocada para el próximo domingo 7 de junio, y por cuarta vez consecutiva tendrá a Keiko Fujimori en esta instancia tras haber perdido las tres veces anteriores contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Esta vez será una suerte de revancha de las elecciones de 2021, pues Sánchez compite en nombre de Castillo, que cumple una condena de 11 años y 5 meses de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó en 2022 que sus seguidores justifican ante la feroz oposición que desde el Congreso ejerció el fujimorismo y sus aliados para tratar de apartarlo del poder desde el comienzo de su mandato. EFE

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