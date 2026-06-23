El izquierdista Sánchez pide anular los votos del extranjero de los resultados electorales en Perú

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El izquierdista Roberto Sánchez pidió este lunes la anulación de los votos emitidos en el extranjero en la ajustada segunda vuelta presidencial de Perú, una medida que podría afectar unos 300.000 sufragios cuando el conteo oficial da una estrecha ventaja a la derechista Keiko Fujimori.

Con 99,70% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,111% de los votos frente al 49,889% de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Fujimori, aventaja por poco más de 40.000 votos a Sánchez, con más de 19 millones de votos contabilizados.

Para declarar un ganador deben ser aún revisadas actas impugnadas que contienen unos 82.000 votos. La segunda vuelta se realizó el 7 de junio.

«Hemos presentado la solicitud de nulidad de oficio para que el Jurado Nacional de Elecciones declare la nulidad de las elecciones efectuadas por las 119 oficinas consulares», indicó Sánchez en X.

«El procedimiento electoral ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo (Cancillería) específicamente en la segunda vuelta presidencial», agregó el candidato, sin presentar pruebas.

Sánchez alega presuntas irregularidades administrativas y de custodia del organismo electoral en la votación del extranjero que representa unos 300.000 votos y que favoreció en gran parte a Fujimori.

El dirigente sostiene que excluyendo el voto emitido fuera del país, mantiene una ventaja de unos 25.000 sufragios sobre su rival.

Fuerza Popular, agrupación de Fujimori, ha señalado que esperará el 100% del conteo para proclamarse ganadores.

Una delegación de la Unión Europea señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera «tranquila y ordenada», en el contexto de una campaña polarizada.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación.

El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

cm/mvl