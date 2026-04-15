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El izquierdista Sánchez supera como segundo al ultraderechista Aliaga al 89,8 % escrutado

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Lima, 15 abr (EFE).- El izquierdista Roberto Sánchez, próximo al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), arrebató este miércoles al ultraderechista Rafael López Aliaga el segundo lugar en el escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú, y se enfila a disputar la segunda vuelta contra la derechista Keiko Fujimori.

Con el 89,8 % del escrutinio, Fujimori (Fuerza Popular) obtiene el 16,94 % de los votos válidos, equivalente a 2.578.744 papeletas, mientras que Sánchez (Juntos por el Perú) cuenta con el 11,97 %, gracias a las 1.822.961 papeletas a su favor; por encima de López Aliaga (Renovación Popular), que registra el 11,94 % con 1.817.943 sufragios.

En cuarto lugar, cerca de Sánchez y López Aliaga, está el centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con el 11,11 % de los votos válidos, lo que significa 1.692.400 papeletas. EFE

fgg/jgb

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