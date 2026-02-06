El jardinero Juan Soto lidera el equipo dominicano para el Clásico Mundial 2026

2 minutos

Santo Domingo, 6 feb (EFE).- La selección dominicana de béisbol anunció el equipo definitivo para su participación en el Clásico Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Puerto Rico y Japón, con grandes estrellas que liderarán el combinado como Juan Soto, Manny Machado y Fernando Tatis Jr, y bajo la batuta del entrenador principal Albert Pujols.

Los pitchers escogidos son: Albert Abreu, Sandy Alcántara, Elvis Alvarado, Brayan Bello, Huascar Brazobán, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Wandy Peralta, Dennis Santana, Luis Severino, Gregory Soto, Cristopher Sánchez, Edwin Uceta y Abner Uribe.

En cuanto a los receptores, los seleccionados son Agustín Ramírez y Austin Wells.

Los infilders son Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr, Manny Machado, Ketel Marte, Geraldo Perdomo, Jeremy Peña, Amed Rosario y Carlos Santana; y los jardineros: Oneil Cruz, Julio Rodríguez, Johan Rojas, Juan Soto y Fernando Tatis Jr.

La República Dominicana, en su grupo D, iniciará su participación en este Clásico Mundial 2026 contra Nicaragua el 6 de marzo, posteriormente se enfrentará a los Países Bajos el 8 de marzo, a Israel el 9 de marzo y cerrará la ronda regular el 11 de marzo contra Venezuela.

El combinado dominicano ganó la competición en 2013 venciendo a Puerto Rico en la final.

La pasada edición del Clásico Mundial en 2023 la ganó la selección japonesa tras vencer a Estados Unidos en la final, el combinado dominicano quedó fuera de los cuartos de final

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana señaló en su web que este equipo «luce como uno de los más completos del torneo con una alineación de gran poder ofensivo y un cuerpo de lanzadores profundo tanto en la rotación como en el bullpen». EFE

pma/mf/adl/laa