El jefe de DDHH de ONU pide «moderación» y «respetar el derecho internacional» en Caracas

Redacción Internacional, 3 ene (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, se encuentra «alarmado» por la intervención de Estados Unidos este sábado en Venezuela, y pide «moderación» y «respetar el derecho internacional», según escribió el departamento que dirige en X.

«Instamos a todos a actuar con moderación y respetar plenamente la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional en materia de derechos humanos. La protección de la población venezolana es primordial y debe guiar cualquier medida que se adopte en el futuro», señala la Oficina del Alto Comisionado en su cuenta de esa red social.

En el mensaje se señala que Türk se encuentra «alarmado» por la intervención de Estados Unidos en Venezuela, donde fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, según anunció en redes el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump informó este sábado que su país llevó a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» e indicó que «su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país».

Trump aseguró que Maduro y Flores fueron transportados en helicóptero hasta el buque militar USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe desde el verano, y que desde ahí serán llevados ante un tribunal Federal de Nueva York, donde el presidente venezolano está formalmente acusado de cuatro cargos, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo. EFE

