El jefe de Defensa de Reino Unido afirma que «más personas» deben estar «preparadas para luchar»

afp_tickers

1 minuto

El jefe del Estado Mayor de la Defensa británica, Richard Knighton, advirtió el lunes que «más personas» en Reino Unido deben estar «preparadas para luchar» ante el aumento de las amenazas, en particular de Rusia.

Si «las fuerzas armadas son la primera línea de defensa», responder a esta amenaza significa tener «más personas preparadas para luchar por su país», declaró Knighton en un discurso ante el Royal United Services Institute, un centro de estudios especializado en defensa.

El militar británico hizo un llamado a la «resiliencia nacional» ante el riesgo «creciente» para Reino Unido que supone Rusia, que lleva casi cuatro años en guerra con Ucrania desde que lanzó una invasión a gran escala contra su vecino en febrero de 2022.

Reino Unido ha advertido en repetidas ocasiones sobre esta amenaza y recientemente dio la voz de alarma después de que el Gobierno informara de que se había avistado un buque militar ruso cerca de aguas británicas.

aks-jkb-pdh/rmb/hgs/mel