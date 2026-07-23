El jefe de derechos humanos de la ONU visitará Líbano en medio de escalada de hostilidades

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Ginebra, 23 jul (EFE).- El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, realizará una visita oficial al Líbano del 26 al 27 de julio, anunció este jueves la ONU en un comunicado mientras continúan los ataques y avances del Ejército israelí en el sur de ese país.

El jefe de derechos humanos de la ONU tiene previsto reunirse con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con el primer ministro, Nawaf Salam, así como varios ministros del Ejecutivo y otras autoridades.

También mantendrá encuentros con representantes de los mecanismos nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, la comunidad diplomática y miembros del equipo de la ONU en el país, agregó el comunicado de Naciones Unidas.

El alto comisionado ofrecerá una rueda de prensa en Beirut el lunes, día 27, para dar un balance preliminar de la visita. EFE

abc/pcc