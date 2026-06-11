El jefe de Gabinete argentino admite que ocultó 500.000 dólares en su declaración jurada

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Buenos Aires, 11 jun (EFE).- El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, admitió que ocultó alrededor de medio millón de dólares de sus declaraciones juradas patrimoniales como funcionario público y reconoció que esos fondos correspondían a ahorros mantenidos fuera de registro junto a su esposa, provenientes de su trabajo en la gestión privada.

Adorni reconoció en la noche del miércoles, en una entrevista al canal LN+, que presentó ante la Oficina Anticorrupción argentina las declaraciones juradas rectificativas correspondientes a 2023 y 2024, además de la de 2025, más de tres meses después del inicio de una investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Consultado sobre por qué esos fondos no habían sido declarados, respondió: «No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años».

Según explicó, los activos incorporados a sus declaraciones rectificativas tienen origen en ahorros acumulados durante años de trabajo en el sector privado y en ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas.

El funcionario dijo, además, que regularizará cualquier obligación tributaria derivada de la rectificación. «El mea culpa que hago es por haber arrastrado un error involuntario y voy a pagar todo lo que corresponda», afirmó.

También detalló que parte de los fondos provienen de inversiones en la criptomoneda bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. «Reconstruyendo la historia, invertimos 200.000 dólares y ganamos 300.000 dólares», indicó.

Contradicciones

Las declaraciones de Adorni contrastan con sus expresiones previas ante el Congreso y en conferencias de prensa.

El pasado 29 de abril, durante una presentación ante legisladores, había afirmado que en sus declaraciones juradas figuraban «todos los detalles de los bienes» que integran su patrimonio, respecto de los cuales, dijo «nunca existió ocultación alguna».

En tanto, el pasado 25 de marzo había declarado ante periodistas acreditados en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo: «Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde».

Adorni está siendo investigado por enriquecimiento ilícito a raíz de supuestas irregularidades patrimoniales detectadas por pagos en efectivo, y sin factura, para la compra de un apartamento en Buenos Aires y una casa en un barrio exclusivo de las afueras de la capital, que no había declarado hasta hace solo unas semanas, así como para obras de remodelación.

Durante la entrevista televisada, Adorni también se refirió a la vivienda en el barrio exclusivo, cuya titularidad figuraba a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

“Esa casa estaba escriturada 100 % al nombre de mi mujer y eso no se veía en la declaración jurada, entonces es algo que, entre tantos líos, estoy corrigiendo; son formalismos», explicó.

Sobre las obras realizadas en esa propiedad, mencionadas en el expediente judicial, dijo: «El monto era menor y se está dirimiendo en la Justicia». EFE

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