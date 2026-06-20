El jefe de gabinete de Milei que evadió 500.000 dólares deja de ser vocero

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El gobierno argentino designó este viernes un nuevo portavoz presidencial, función que hasta ahora ocupaba informalmente el jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, figura central de un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito.

El anuncio fue hecho por el propio Adorni tras una reunión con el presidente Javier Milei. «Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial», publicó en su cuenta de X. «Todos los éxitos en esta nueva etapa», continuó Adorni, que seguirá al frente de la jefatura de Gabinete.

El funcionario de 46 años, una de las figuras más cercanas a Milei, lleva más de tres meses en el ojo de la tormenta por revelaciones sobre compras de inmuebles y viajes onerosos luego de su llegada a la función pública en diciembre de 2023.

En la mira de la justicia y la oposición que exigen conocer el origen del dinero, reconoció la semana pasada haber ocultado 500.000 dólares en sus declaraciones juradas.

«Por supuesto que cometí un error. Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar», dijo el funcionario al intentar justificar la omisión de ese patrimonio, que atribuyó a inversiones en criptomonedas entre 2014 y 2018.

Sin embargo, rápidamente comenzaron a circular videos con viejas declaraciones sobre criptomonedas que contradicen sus dichos recientes.

También se contradijo con sus propias declaraciones ante el Poder Legislativo en abril, cuando afirmó que «nunca existió ocultación alguna» de su patrimonio.

El caso es investigado por la justicia federal junto con denuncias sobre compra y renovación de inmuebles por cientos de miles de dólares, y cada semana tiene un capítulo nuevo. El último fue un presunto recibo de compra de blanquería por unos 5.600 dólares.

Contador de profesión, Adorni se hizo conocido a partir de 2023 como tuitero y columnista económico.

Al asumir la presidencia en diciembre de ese año, Milei lo nombró vocero presidencial. Desde ese rol construyó un perfil de alto impacto por su estilo directo y sarcástica en las conferencias de prensa. Respaldado por Karina Milei, hermana y mano derecha del mandatario, pasó a la jefatura de gabinete en noviembre pasado.

De su lado, Ravier es economista por la Universidad de Buenos Aires, fue electo diputado nacional por la provincia de La Pampa (centro) en 2025 y es parte de la dirección académica de la Fundación Faro, un think thank cercano al presidente Javier Milei. Suele conducir disertaciones académicas que brinda Milei junto a otros economistas.

mry/lm/mar