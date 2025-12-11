El jefe de gobierno español pide que «no caiga en el olvido» la situación del pueblo palestino

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, pidió el miércoles que «no caiga en el olvido la dramática situación» del pueblo palestino, durante un encuentro en Madrid con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

En una comparecencia conjunta, Sánchez volvió a abogar por la solución de dos Estados para poner fin al conflicto entre israelíes y palestinos, y se comprometió a promoverla «alzando la voz para que no caiga en el olvido la dramática situación en la que se encuentra el pueblo palestino».

«Sí, hubo un acuerdo de alto el fuego, pero este acuerdo debe ser real, no puede ser de cartón piedra. Por ello, no descansaremos hasta que cesen los ataques contra la población y no haya, por tanto, ninguna víctima más», agregó.

Sánchez expresó además su apoyo a la Autoridad Palestina, que consideró «que debe jugar un papel central y fundamental en el diseño de los mecanismos de gobernanza que definirán el futuro del pueblo palestino».

El líder socialista indicó igualmente que 2025 «ha sido un año terrible para el pueblo palestino».

«Para reconstruir la esperanza necesitamos una paz de verdad, y esa paz de verdad tiene que estar cimentada en la justicia. Por eso quiero ser muy claro (…): los responsables de este genocidio deberán rendir cuentas, y deberán hacerlo tarde o temprano, para que las víctimas encuentren justicia, reparación y cierto descanso», añadió Sánchez.

Abás agradeció a España, que reconoció el Estado de Palestina en mayo de 2024, «su papel de liderazgo en la creación de una coalición internacional con el objetivo de lograr un mayor reconocimiento» del Estado palestino. Igualmente, aseguró que «cesar la violencia en todas sus formas» tanto en Gaza como en Cisjordania.

España, donde la causa palestina goza de gran popularidad, es una de las voces más críticas en Europa frente a la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza lanzada tras los atentados del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás.

