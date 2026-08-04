El jefe de Hezbolá dice estar abierto a reunirse con las autoridades sirias

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El líder de Hezbolá, Naim Kasem, afirmó el martes estar abierto a reunirse con las autoridades sirias, algo inédito para el grupo libanés proiraní que siempre apoyó al derrocado presidente Bashar al Asad.

«Nada impide un encuentro público entre Hezbolá y el mando sirio cuando ambas partes lo consideren oportuno», declaró Kasem.

El líder de Hezbolá abogó a favor de «relaciones fraternales y positivas» entre Líbano y Siria.

Hezbolá luchó durante años en el bando de Al Asad durante la guerra civil en Siria.

El territorio sirio fue una ruta de suministro clave hacia Líbano desde Irán antes de que una coalición islamista tomara el poder en Siria en diciembre de 2024.

Desde entonces, Damasco ha anunciado haber frustrado varios intentos de contrabando de armas con destino al Líbano y haber desmantelado células vinculadas a Hezbolá que preparaban atentados en Siria.

Hezbolá ha desmentido estar presente en Siria desde la caída de Al Asad.

Al criticar la estrategia de Israel en su última guerra contra Hezbolá en Líbano, el presidente estadounidense Donald Trump repitió en varias ocasiones que Siria podría «ocuparse» del grupo en el país vecino.

Sin embargo, el presidente sirio Ahmed al Sharaa ha dicho que se niega a intervenir militarmente en Líbano.

Preguntado en junio en televisión sobre la posibilidad de dialogar con Hezbolá, respondió: «si eso beneficia a los intereses del Líbano y preserva los de Siria, ¿por qué no?».

El grupo proiraní está debilitado por la nueva guerra que lanzó contra Israel a principios de marzo para apoyar a Irán, precedida por otra en 2023 que mermó su alto mando y redujo su arsenal.

El ejército libanés anunció el martes en un comunicado haber incautado cohetes «introducidos de contrabando del territorio sirio al libanés».

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