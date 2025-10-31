El jefe de Hizbulá acusa a EEUU de no ser un mediador «imparcial» entre el Líbano e Israel

2 minutos

Beirut, 31 oct (EFE).- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, acusó este viernes a Estados Unidos de no ser un mediador «imparcial» entre el Líbano e Israel, pues ayuda a su aliado a ganar poder mientras evita pronunciarse sobre los constantes ataques israelíes contra el Líbano.

«Estados Unidos no es un mediador imparcial, sino el principal patrocinador de la agresión (Israel). Es quien la está ayudando a expandirse y afianzarse en el Líbano y en la región», denunció el secretario general de Hizbulá en un discurso televisado por canales afines.

En esta línea, consideró que Washington no ha logrado «nada» para el Líbano, pese a que asegura estar trabajando para encontrar una salida al actual statu quo.

«¿Cuál es la postura de Estados Unidos sobre las 5.000 violaciones contra el Líbano? (…) No hemos escuchado ninguna condena ni ninguna demanda para que Israel ponga fin a su agresión», sentenció Qassem durante su intervención.

Israel continúa atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, mientras que recientemente ha intensificado todavía más sus bombardeos contra lo que argumenta son miembros e instalaciones pertenecientes a Hizbulá.

Solo en la última semana, las tropas israelíes han matado a 16 personas en el Líbano, la última de ellas este mismo viernes en el sur del país.

Las declaraciones del jefe del movimiento chií se producen después de que la enviada especial estadounidense Morgan Ortagus visitara el Líbano esta semana para reunirse con altos cargos del país y participar en una reunión del mecanismo de supervisión del alto el fuego, encabezado por Washington. EFE

