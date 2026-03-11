El jefe de Hizbulá anuncia su «compromiso» con el nuevo líder supremo iraní

2 minutos

Beirut, 11 mar (EFE).- El secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, trasladó al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, el «compromiso» de sus filas con su liderazgo, después de que un ataque para vengar el asesinato de su predecesor sumiera al Líbano en un nuevo conflicto.

«Confirmamos que seguimos comprometidos con su liderazgo, tal y como lo estuvimos con el líder y guía mártir (Alí) Jameneí y con el imán fundador (Ruholá) Jomeneí, firmes en apoyar la religión, la verdad y al ser humano», dijo Qassem en una carta al nuevo líder iraní difundida este miércoles por su formación.

«En mi nombre personalmente y en nombre de mis hermanos en el Consejo de la Shura de Hizbulá, de su liderazgo y de los combatientes de la Resistencia Islámica en el Líbano, renovamos nuestro compromiso con usted y le pedimos a Dios que le conceda éxito», agregó el secretario general.

En esta línea, también deseó que Jameneí, nombrado tras la muerte de su padre en los bombardeos de Israel y Estados Unidos, logre alcanzar las «aspiraciones de su pueblo» y continúe con el camino «doctrinal, político, moral y práctico» desarrollado por su predecesor para guiar a la población.

Hizbulá, un aliado clave de Teherán, por el que ha sido armado, financiado y entrenado, lanzó el 2 de marzo un ataque simbólico contra el norte de Israel en respuesta a la muerte del anterior líder supremo iraní, así como a los continuados bombardeos contra el Líbano.

Su acción, la primera en 15 meses de alto el fuego con Israel, desencadenó una intensa ofensiva aérea israelí contra el sur y el este del Líbano, así como los suburbios de Beirut, que deja ya 570 muertos, más de 1.440 heridos y unos 760.000 desplazados registrados con las autoridades. EFE

