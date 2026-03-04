El jefe de Hizbulá dará esta noche su primer discurso desde el inicio del conflicto

1 minuto

Beirut, 4 mar (EFE).- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, pronunciará un discurso este miércoles por la noche, el primero desde que comenzara una cruenta ofensiva aérea israelí contra el Líbano hace tres días, después de un ataque perpetrado por el movimiento armado.

El discurso tendrá lugar a las 21.00 hora local (19.00 GMT), anunció la televisión libanesa Al Manar, perteneciente a Hizbulá y que retransmite todas sus intervenciones en diferido, ya que Qassem no ha aparecido en público desde su nombramiento durante el anterior conflicto de 2024.

Estaba previsto que el secretario general hablara el pasado sábado, pero la cita quedó cancelada en medio de los bombardeos estadounidenses e israelíes a Irán.

Esta será su primer intervención desde que la madrugada del lunes Hizbulá lanzara un ataque contra un objetivo militar en el norte de Israel, que respondió con una intensa campaña de bombardeos aún en marcha contra los suburbios de Beirut, así como el sur y el este del Líbano.

Desde entonces, el Estado judío asegura haber alcanzado unos 250 objetivos de la formación chií, con la que ya libró un conflicto entre 2023 y 2024. EFE

njd/mgr