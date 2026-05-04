El jefe de Hizbulá rechaza negociaciones directas con Israel: «Es una concesión gratuita»

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El Cairo, 4 may (EFE).- El secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, aseguró este lunes que «apoya la diplomacia que conduce al cese de la agresión» sobre el Líbano, pero se opuso a la negociación directa con Israel y la tildó de «una concesión gratuita sin frutos» y un servicio al primer ministro, Benjamín Netanyahu.

«Apoyamos la diplomacia que conduce al cese de la agresión y a la implementación de los acuerdos. Apoyamos la diplomacia de las negociaciones indirectas… En cuanto a las directas, son una concesión gratuita sin frutos y un servicio a Netanyahu, quien busca proyectar una imagen de victoria», señaló el clérigo chií en un comunicado.

Las declaraciones de Qassem se producen en un momento en que el proceso diplomático se encuentra estancado, y el presidente libanés, Joseph Aoun, busca la consolidación del alto el fuego y la detención de ataques israelíes para poder defender unas reuniones bilaterales con Israel en Washington.

Para el jefe del movimiento político y armado libanés esta etapa se superará solo con «la continuidad de la resistencia, el entendimiento interno, el aprovechamiento del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, y el uso de cualquier movimiento internacional o regional que ejerza presión sobre el enemigo».

«Que el mundo tenga presente que la rendición no será la solución», sentenció Qassem.

Mientras el Estado judío busca en última instancia el desarme de Hizbulá, para el líder de esta organización la «solución con el enemigo no reside en convertir al Líbano, política y militarmente, en un país débil y sumiso» ni «en una diplomacia lastrada por la continuación de la agresión».

Pese al alto el fuego en vigor desde el 17 de abril, Israel ha intensificado sus acciones contra el sur del Líbano, que además de causar víctimas, ha provocado la destrucción de edificios residenciales completos y graves daños.

«En el Líbano no hay alto el fuego, sino una continua agresión israelí-estadounidense. No hay palabras que puedan condenar adecuadamente los ataques contra civiles», añadió.

Qassem advirtió de que la región y el Líbano se enfrentan a «una etapa peligrosa de su historia» porque el «criminal enemigo sionista conspira contra nosotros, apoyado y dirigido por el opresor tirano estadounidense».

Elogió la labor de la resistencia y sostuvo que eligió «métodos apropiados para la etapa actual y aprendió de las lecciones del pasado»: «Todos han sido testigos de la habilidad de la resistencia y de sus sorpresas sobre el terreno».

«¿Existe algún país en el mundo cuyo gobierno esté de acuerdo con el enemigo para enfrentar la resistencia del país a la ocupación? No. Enfrentemos los objetivos del enemigo y liberemos el territorio con nuestra unidad interna, para que juntos logremos expulsarlo y permitir que el gobierno cumpla con sus deberes», zanjó Qassem.

Hasta el momento, el Líbano e Israel han celebrado dos reuniones a nivel de embajadores para establecer un alto el fuego inicial de diez días y, posteriormente, para extenderlo tres semanas más, hasta mediados de mayo, aunque la medida está siendo violada a diario con ataques de los dos bandos. EFE

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