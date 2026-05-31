El jefe de inteligencia de Pionyang se reúne con Shoigú ante fortalecimiento de lazos

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Seúl, 31 may (EFE).- El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, se reunió con el jefe de la inteligencia norcoreana, Ri Chang-dae, para discutir asuntos de seguridad, como parte del estrechamiento de lazos bilaterales, que incluye el despliegue de miles de soldados norcoreanos en apoyo a la guerra contra Ucrania.

«Las conversaciones abordaron cuestiones relativas a la defensa exhaustiva de los intereses fundamentales de ambos países y a la respuesta eficaz a los desafíos de seguridad globales y regionales», señaló este domingo la agencia estatal norcoreana KCNA sobre el encuentro celebrado el jueves.

En el encuentro, Shoigú agradeció a Kim Jong-un y al pueblo norcoreano su apoyo a Rusia en la liberación de Kursk, incluido el desminado y la reconstrucción de infraestructura, según informó la agencia de noticias rusa TASS esta semana.

También concedió «especial importancia» a la inauguración del Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate de las Operaciones Militares en el Extranjero, dedicado a los soldados norcoreanos muertos en la guerra de Rusia contra Ucrania, que abrió sus puertas el 26 de abril, en el marco del primer aniversario de la liberación de la región rusa de Kursk, dijo TASS.

Se estima que Pionyang ha desplegado unos 15.000 soldados en apoyo de Moscú tras la firma en 2024 de un tratado de asociación estratégica integral entre ambos países, que contempla asistencia mutua en caso de agresión.

Unos 6.000 soldados norcoreanos han muerto o resultado heridos en los combates, según la inteligencia surcoreana.

Ri, director de la agencia nacional de inteligencia de Pionyang, se encontraba en Rusia al frente de una delegación para participar en el Foro Internacional de Seguridad celebrado en Moscú, donde intervino en una reunión de altos representantes de seguridad.

«Para poner fin a la crisis de seguridad mundial y a la inestabilidad, todos los países deberían fortalecer sus propias capacidades de seguridad», dijo Ri en el foro, según la KCNA.

El informe de la KCNA se refiere al organismo dirigido por Ri como Agencia Nacional de Inteligencia, en lugar de Ministerio de Seguridad del Estado, encargado de vigilar y reprimir fuerzas disidentes, una denominación que, según la agencia surcoreana Yonhap, apunta a un reciente cambio de nombre. EFE

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