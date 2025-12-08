El jefe de la agencia de la ONU denuncia que las autoridades israelíes decomisaron sus activos

El jefe de la Agencia de Naciones Unidas para refugiados palestinos (UNRWA) denunció que las autoridades israelíes decomisaron sus activos en las instalaciones de Jerusalén este el lunes, actitud justificada por Israel en un operativo para cobrar impuestos adeudados, pese a que la ONU esta exenta de tributos.

«Hoy temprano en la mañana, la policía israelí acompañada por funcionarios municipales irrumpieron por la fuerza en el complejo de la UNRWA en Jerusalén este», dijo Philippe Lazzarini en X.

Con camiones y montacargas, las autoridades tomaron «muebles, equipos y otras propiedades», y la bandera de la sede de Naciones Unidas fue reemplazada por una israelí, añadió Lazzarini.

Lazzarini fue declarado persona no grata por las autoridades israelíes, que prohibió a comienzos de año a su agencia operar en el país.

La policía dijo a AFP en un comunicado que los decomisos fueron «llevados a cabo por la municipalidad de Jerusalén como parte de un procedimiento de cobro de deudas».

«La policía estaba presente para garantizar la actividad de la municipalidad», señaló el comunicado.

El portavoz de la policía de Jerusalén, Dean Elsdunne, dijo que el cobro de la deuda está relacionada con la Arnona, un impuesto predial que cubre los servicios municipales.

Pero Roland Friedrich, director de UNRWA para Cisjordania y el este de Jerusalén, cuestionó esa evaluación.

«No hay deuda porque Naciones Unidas, y la UNRWA hace parte de ella, no está obligado a ningún tipo de impuesto, según la ley internacional y la ley que Israel mismo adoptó», dijo.

Según la convención de 1946, Naciones Unidas y sus activos no pueden ser objeto de impuestos en los países anfitriones.

La sede de la UNRWA en la Jerusalén este anexada estaba vacía de su personal desde enero, cuando la ley que prohibía sus operaciones entró en vigor tras una larga batalla de meses en torno a sus actividades en la Franja de Gaza.

Israel acusó a la UNRWA de proteger a militantes de Hamás, y la legislación también le prohibió contactos entre la agencia y funcionarios israelíes.

Aunque la ley se aplica en Jerusalén este por haber sido anexado por Israel, la agencia todavía opera en Cisjordania y Gaza.

«Cualquiera que sea la medida tomada a nivel nacional, el complejo conserva su estatuto de instalación de Naciones Unidas, immune a cualquier forma de interferencia», puntualizó Lazzarini.

