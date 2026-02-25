El jefe de la diplomacia de EEUU en La Habana pide apoyos para transición pacífica en Cuba

Roma, 25 feb (EFE).- El jefe de la misión diplomática de EE.UU. en La Habana, Mike Hammer, destacó este miércoles en Roma la importancia de apoyar una transición pacífica y rápida en Cuba para que sus habitantes «tengan la oportunidad de vivir en libertad».

«Es importantísimo que todos se unan mundialmente, sea el Vaticano, el Gobierno italiano, el pueblo cubano en el exilio, a apoyar una transición que esperemos que se realice pronto y de manera pacífica», dijo Hammer en declaraciones a EFE en Roma, donde se reunió hoy con un grupo de exiliados cubanos.

El diplomático estadounidense se encuentra desde finales de la pasada semana en Roma, donde el viernes se reunió, entre otros, con el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, el arzobispo Paul Richard Gallagher, encuentro en el que también participó el embajador de Washington ante la Santa Sede, Brian Burch.

Su misión en Italia, explicó, busca enfatizar que «es necesario que se realice un cambio» para que el pueblo cubano tenga «la oportunidad de vivir en libertad».

En este sentido dijo que ha mantenido conversaciones con el Vaticano sobre la situación en la isla puesto que «la Iglesia tiene un papel sumamente importante» en Cuba.

«Hemos estado hablando con ellos a ver qué es lo que se puede hacer para intentar asegurar que se pueda llegar a un cambio de manera pacífica», afirmó Hammer

El diplomático, que antes de Roma ha estado también en Madrid, dijo que ha mantenido «discusiones fructíferas» con representantes de los Gobiernos de España e Italia, a quienes ha trasladado la necesidad de que «se unan a este esfuerzo y le digan al régimen que ya es hora que se respeten los derechos humanos del pueblo cubano».

Para Hammer, este proyecto no es importante solamente para Cuba, sino para que «en el hemisferio occidental (…) la gente pueda vivir en seguridad, con tranquilidad y en libertad», algo que describe como de «más y mayor interés» para EE.UU.

El representante de la Casa Blanca vinculó sus gestiones a una reunión mantenida el pasado 9 de enero en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que se definieron las líneas de presión y diplomacia hacia la isla para este año.

Sobre la actual política de sanciones de EE.UU. contra Cuba, Hammer defendió que tienen como objetivo único «evitar que entren recursos a la maquinaria represiva del régimen cubano».

«La mejor manera para que no sufra el pueblo cubano es que se realice este cambio que les permita a ellos mismos decidir su futuro, que les permita a ellos ganarse la vida sin esa represión que existe ahí», concluyó Hammer. EFE

