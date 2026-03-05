El jefe de la diplomacia francesa pide a su homólogo iraní una reanudación del diálogo

2 minutos

París, 5 mar (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, condenó en una conversación con su homólogo iraní, Abás Araqchí, los ataques de Teherán a diferentes países de Oriente Medio de los últimos días, en respuesta a los de Estados Unidos e Israel, e insistió en que hay que restablecer el diálogo.

Fuentes del departamento francés de Exteriores explicaron que en esa conversación, que tuvo lugar el miércoles, Barrot subrayó la posición francesa por la «estabilidad de Oriente Medio y el restablecimiento de un diálogo diplomático exigente que respete el derecho internacional en el que debe enmarcarse el uso de la fuerza».

Una forma de señalar de forma indirecta las críticas de París a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, al margen de la legalidad internacional, pero también las que considera que son violaciones de esa legalidad por parte de Irán durante años con su programa armamentístico, tanto el nuclear como el balístico, y por su apoyo a diferentes grupos terroristas en la región.

El ministro francés aprovechó la comunicación con el jefe de la diplomacia iraní para recordar la situación de los franceses detenidos en Irán y pidió «su liberación inmediata e incondicional».

Dos ciudadanos franceses, Cécile Kohler y Jacques Paris, se encuentran bloqueados en la embajada francesa de Teherán, desde que fueron puestos en libertad el 4 de noviembre pasado tras haber estado encarcelados desde mayo de 2022, acusados por Irán de espionaje. Las autoridades iraníes no les permiten salir del país.

Barrot y el presidente francés, Emmanuel Macron, han mantenido desde el comienzo de la guerra el sábado pasado contactos con los dirigentes y responsables diplomáticos de los países de Oriente Medio, pero también de otros países implicados.

Este miércoles Macron recibió una llamada del presidente estadounidense, Donald Trump, para informarle de la marcha de las operaciones militares y el presidente francés aprovechó para alertarle sobre la situación del Líbano, que como quiso subrayar el Elíseo, «Francia sigue con atención». EFE

