El jefe de la diplomacia francesa va a Suiza para seguir la negociación EE.UU.-Irán

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París, 21 jun (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, viaja este lunes a Suiza para seguir las negociaciones abiertas entre Estados Unidos e Irán, y en particular para entrevistarse con el primer ministro de Catar y jefe de la diplomacia de ese país, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Fuentes del ministerio francés de Exteriores indicaron este domingo que Barrot estará el lunes en Suiza, y no en Catar como se había previsto inicialmente, aunque se reunirá con su homólogo catarí, entre otros.

Esa entrevista estará centrada en la relación bilateral con Catar y en la situación de Oriente Medio.

El portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Pascal Confavreux, indicó el pasado viernes que París tiene intención de asumir «todas sus responsabilidades» ante la negociación entre Estados Unidos e Irán como parte que fue del acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear (del que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a su país en 2018 durante su primer mandato) y también como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Eso significa, en especial, que intervendrán en la decisión de levantar o no las sanciones que se aplicaron al régimen de Teherán en el marco de la ONU, pero también por parte de la Unión Europea, precisó Confavreux en una conferencia de prensa.

El portavoz recordó que Francia tiene una amplia experiencia, ya que las negociaciones que dieron lugar al acuerdo de 2015 con Irán se habían prolongado durante una decena de años y también que las autoridades francesas han mantenido relaciones continuas con Irán, con diálogo entre los presidentes y entre los ministros de Exteriores de los dos países.

Para Francia, las negociaciones con Irán deben abordar simultáneamente los tres pilares en discusión que son el programa de Teherán para dotarse de la bomba atómica, su programa balístico (de los misiles de largo alcance) y sus acciones de desestabilización en Oriente Medio. EFE

ac/fpa