El jefe de la diplomacia iraní llega a Rusia para encuentro con Putin

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El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, llegó el lunes a Rusia en busca de apoyo en momentos que las conversaciones de paz entre su país y Estados Unidos se tambalean, tras el colapso de la última ronda de diálogo en Pakistán.

A casi tres semanas del alto el fuego alcanzado tras 40 días de combates entre Irán e Israel, aliado de Estados Unidos, Moscú sigue siendo uno de los principales apoyos de la República Islámica.

Araqchi llegó a San Petersburgo donde espera reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, indicó la cancillería iraní en Telegram.

Previamente estuvo en Omán y en la capital pakistaní, Islamabad, donde debían celebrarse las conversaciones con Estados Unidos.

Pero el presidente Donald Trump descartó el sábado el viaje de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad.

No obstante, la agencia noticiosa Fars informó que Irán envió «mensajes escritos» a los estadounidenses a través de Pakistán para definir sus líneas rojas, incluyendo sobre el tema nuclear y el estrecho de Ormuz, una vía marítima en el centro del conflicto.

El portal estadounidense de noticias Axios informó el domingo que Irán había enviado una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y terminar la guerra, con negociaciones nucleares aplazadas para más adelante, citando una fuente oficial de Estados Unidos. La agencia estatal iraní IRNA mencionó el informe de Axios sin negarlo.

Hasta ahora se mantiene una tregua en la guerra israeloestadounidense contra Irán, pero persiste su impacto sobre la economía global.

Irán bloqueó Ormuz, impidiendo el paso de petróleo, gas y fertilizantes cuyos precios se han disparado.

Al mismo tiempo, Estados Unidos mantiene bloqueados los puertos iraníes.

La esperanza de una segunda ronda de conversaciones entre Wahington y Teherán se disipó cuando Trump canceló el sábado el viaje de Witkoff y Kushner a Pakistán, luego de que la televisión iraní indicara que Araqchi no pensaba ir.

Trump dijo el domingo a Fox News que si Irán quería conversar «pueden venir a nosotros o nos pueden llamar».

El mandatario estadounidense enfrenta presión interna por el aumento de precios del combustible debido a la guerra, en especial al acercarse las elecciones de medio período en noviembre.

– Paso seguro –

Consultado sobre si la cancelación implicaba el fin de la tregua, Trump respondió «no, no significa eso».

En tanto, Araqchi se reunió el sábado en Pakistán con el jefe militar Asim Munir, el primer ministro Shehbaz Sharif y el canciller Ishaq Dar, antes de viajar a Omán y regresar a Islamabad.

Posteriormente se trasladó a Rusia, donde medios oficiales de ambos países confirmaron que se reunirá con Putin.

El canciller iraní publicó en X que las conversaciones en Omán se centraron en asegurar el paso seguro por Ormuz «para el beneficio de todos los queridos vecinos y el mundo».

«Nuestros vecinos son nuestra prioridad», afirmó.

Pero los Guardianes de la Revolución iraníes indicaron que no pretenden levantar el bloqueo.

«Controlar el estrecho de Ormuz y mantener la sombra de su efecto de disuasión sobre Estados Unidos y los simpatizantes de la Casa Blanca en la región es la estrategia definitiva del Irán Islámico», publicaron los guardianes en Telegram.

– Israel ataca Líbano –

Por su parte, Israel y el movimiento proiraní Hezbolá se culparon mutuamente de violar la frágil tregua en Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su ejército combatía «vigorosamente» a la milicia chiita, mientras las dos partes reportaban haber lanzado ataques.

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo, cuando disparó cohetes contra Israel en venganza por la muerte del líder supremo iraní Ali Jamenei, e Israel respondió con bombardeos y una invasión terrestre.

Las dos partes alcanzaron una tregua de diez días, pero Israel y Hezbolá se acusan mutuamente de violarla.

Netanyahu dijo el domingo en su reunión semanal de gabinete que Hezbolá estaba «desmantelando la tregua», mientras el movimiento proiraní anunció que respondería a las violaciones israelíes y su «continua ocupación» de Líbano.

El ministerio de Salud de Líbano informó que 14 personas murieron el domingo en ataques israelíes en el sur del país.

En un comunicado, el ministerio indicó que entre los fallecidos figuran dos mujeres y dos niños. Además, 37 personas resultaron heridas.

Israel, que reportó un soldado muerto en combate en el sur de Líbano, defendió su derecho de actuar contra «ataques planeados, inminentes o en marcha».

«Eso significa libertad de acción no solo en respuesta a ataques (…) sin también a las amenazas inmediatas e incluso amenazas emergentes», sostuvo Netanyahu.

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