El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico W. Stephen Muldrow anuncia su renuncia

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San Juan, 2 jul (EFE).- El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, anunció este jueves su renuncia al puesto, efectiva el próximo 7 de julio, tras 37 años en el Departamento de Justicia estadounidense.

«Ha sido un honor de mi vida profesional el servirle al pueblo de Puerto Rico y a Estados Unidos como el jefe de la Fiscalía estadounidense en la isla. Mi renuncia llega después de servirle al Departamento de Justicia por más de 37 años», dijo Muldrow en un comunicado.

Además dijo que agradece a los «fiscales tan dedicados y al equipo profesional en la Fiscalía», pues para él fue «una bendición» el haber trabajado con «los hombres y mujeres más dedicados en el Departamento».

«Me siento muy orgulloso del gran trabajo que ha logrado la oficina y que seguirá haciendo», afirmó.

También, reconoció a todos los «fieles aliados de las autoridades federales, estatales y locales que arriesgan su seguridad a diario para lograr que nuestras comunidades sean seguras».

Muldrow agradeció además al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haberlo nominado para dicho puesto en la isla y al Senado federal por su confirmación.

A su vez, agradeció al expresidente de EE.UU. Joe Biden (2021-2025) por mantenerlo en su puesto durante su presidencia.

«La misión principal de nuestra sociedad es que sea justa. Nuestro objetivo es asegurar que haya una administración justa e imparcial, más que todo», concluyó. EFE

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