El jefe de la misión de la ONU en Colombia lamenta un «deterioro» por la violencia preelectoral

afp_tickers

2 minutos

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, señaló un «deterioro» de la seguridad antes de las elecciones de 2026, un escenario «preocupante» sumado a la violencia contra guerrilleros desmovilizados, dijo el miércoles en entrevista con la AFP.

Colombia elegirá este año a nuevos congresistas y al sucesor del presidente izquierdista Gustavo Petro, en unos comicios marcados por la presión violenta de los grupos armados a puertas del décimo aniversario del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC.

Tras la firma del pacto con el gobierno en 2016 que desmovilizó al grueso del grupo rebelde, el Consejo de Seguridad de la ONU instaló esta misión para supervisar su implementación y la reincorporación de sus firmantes a la vida civil.

Jenča asumió su jefatura a finales del año pasado.

El pacto con las FARC «abrió espacios democráticos» en zonas remotas de Colombia cuya participación política solía ser restringida por los rebeldes, dijo Jenča.

Pero las dificultades del Estado por «llenar los espacios vacíos» que dejó la guerrilla generó un repunte de la violencia política.

El asesinato a tiros del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe en 2025 y varias agresiones posteriores contra legisladores y candidatos dejaron en evidencia la vulnerabilidad de la democracia colombiana ante los grupos armados.

«Es muy preocupante y claro que es un deterioro de la situación», dijo el diplomático eslovaco.

A esto se suma la creciente violencia contra exguerrilleros que firmaron el acuerdo y cumplieron su promesa de dejar las armas.

«Ya hay 490 asesinatos de firmantes, que mueren a una tasa mucho más alta», unas 14 veces mayor, a la de la población general en Colombia, aseguró Jenča.

Son crímenes con niveles de impunidad superiores al 80%, agregó.

Colombia «debe hacer más para asegurar la seguridad de los firmantes», dijo.

La misión acompañó el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional que «fracasó» a inicios del año pasado tras el estallido de violencia en una región fronteriza con Venezuela conocida como el Catatumbo, que dejó más de un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados.

Actualmente la ONU supervisa otros dos diálogos que el gobierno adelanta con grupos disidentes de las FARC.

Pero las negociaciones frustradas con el ELN dejaron «muchas lecciones» para los procesos aún en pie.

«No puede ser que al mismo tiempo, cuando se negocie, haya también actos violentos», sentenció.

vd/lb