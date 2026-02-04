El jefe de la ONU alerta de un «colapso» humanitario en Cuba por la falta de petróleo

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que Cuba corre el riesgo de sufrir un «colapso» humanitario si no recibe petróleo para satisfacer sus necesidades, dijo su portavoz el miércoles.

«El secretario general está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará o colapsará, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo», declaró el portavoz Stéphane Dujarric.

Cuba, sometida desde hace décadas a un embargo comercial estadounidense, dependía del petróleo de Venezuela. Pero ese país cesó sus envíos luego del derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

El presidente Donald Trump ha amenazado a otros países con la imposición de aranceles si tratan de vender petróleo a La Habana.

El lunes aseveró que que México dejaría de enviar petróleo a Cuba, a la que describió como «una nación fallida».

Trump también manifestó que desea llegar a un acuerdo con el liderazgo cubano.

